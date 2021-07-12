Россиянам назвали причину для включения печки в машине летом

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал россиянам причину для включения печки в машине летом. Он рассказал в интервью радио Sputnik, для чего иногда необходимо использовать обогреватель в жару.

По его словам, в экстренных случаях система отопления может заменить систему охлаждения.

«Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель», — пояснил Шапарин. По его словам, у современных авто, как правило, нет проблем с системой охлаждения. Однако он призвал учитывать, что средний возраст автомобиля в России — 14 лет, поэтому такой способ может быть актуален.

Эксперт также посоветовал смотреть на датчик температуры двигателя, который показывает перегрев охлаждающей жидкости, и установить такой датчик в случае отсутствия.

Ранее в ГИБДД предупредили россиян о новых штрафах за тюнинг с 1 июля. Любые добавления в конструкцию автомобиля, которые не оформлены производителем как заводские, на данный момент считаются незаконными. В частности, это касается нестандартных бамперов и спойлеров, лебедки, фаркопов и «кенгурятников». Установка такого оборудования возможна, но только после согласования с ГИБДД.