Сотрудника посольства США заподозрили в хищении стрелочного указателя

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о «курьезном» инциденте с хищением стрелочного указателя в Тверской области. Дипломат заявила в своем Telegram-канале, что в причастности к происшествию заподозрили сотрудника посольства США.

По словам Захаровой, весной на железнодорожной станции Осташков пропал стрелочный указатель. Полиция обнаружила по камерам наблюдения, что стрелку похитил и убрал к себе в багажник неизвестный мужчина. Отмечается, что номера на его машине были красного цвета, что говорило о ее принадлежности консульству, посольству или лицу, имеющему дипломатический статус.

Позднее машину с такими же номерами остановили сотрудники ДПС. Дипломат уточнила, что за рулем находился представитель американского посольства в России. Она сравнила его с персонажем рассказа Антона Чехова «Злоумышленник». «То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, Посольство США в Российской Федерации», — заключила Захарова.

Представитель МИД отметила, что американец подверг опасности жизни и здоровье пассажиров. Она указала, что Осташковский узел — оживленный участок пути, и, если бы пропажу не обнаружили вовремя, на железной дороге могла бы случиться авария. Захарова удивилась, что дипломату необходимо объяснять последствия его действий, как персонажу рассказа.

После разбирательства с сотрудника посольства не сняли дипломатический иммунитет, его отправили в США.

Главный герой рассказа Чехова «Злоумышленник» Денис Григорьев отвинчивал гайки, которыми рельсы крепятся к шпалам, чтобы сделать из них грузила. Следователь отправил его в тюрьму за его правонарушения, но он так и не осознал возможных пагубных последствий своего поступка.