Qualcomm представила свой первый смартфон

Компания Qualcomm выпустила свой первый смартфон. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Qualcomm — американская компания, занимающееся выпуском полупроводникового оборудования, в частности процессоров для Android-смартфонов. Представленный аппарат имеет название Smartphone for Snapdragon Insiders («Смартфон для участников программы Snapdragon Insiders») и будет доступен ограниченной партией. По словам представителей компании, в программу Snapdragon Insiders входят порядка 1,6 миллиона пользователей.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Девайс получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 герца, встроенную в переднюю панель селфи-камеру разрешением 24 мегапикселя, основную камеру на задней панели с объективами разрешением 64, 12 и 8 мегапикселей. Устройство базируется на чипе Snapdragon 888, имеет дактилоскопический сенсор Qualcomm 2-го поколения, встроенный в дисплей.

Телефон получил 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1. Аппарат вышел с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов, ОС Android 11.

Производством смартфона для Qualcomm занималась компания Asus. В комплект с устройством входят беспроводные наушники Master&Dynamic, чехол-бампер, два кабеля для зарядки, адаптер питания Qualcomm Quick Charge 5.0. Стоимость телефона составляет 1,5 тысячи долларов. Девайс появится в продаже в августе, он будет доступен на рынках Китая, США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Кореи и, возможно, Индии.

Ранее стало известно, что Qualcomm выпустит процессор нового поколения для Android-смартфонов в декабре. Одним из первых его получит флагман Xiaomi Mi 12.