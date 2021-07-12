Гигантские очереди у стоек регистрации в Шереметьево проверят

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гигантскими очередями на регистрацию пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на заявление представителя ведомства пишет ТАСС.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные», — сообщила агентству представитель ММТП Екатерина Короткова.

Об огромных очередях в аэропорту столицы стало известно в субботу, 10 июля. Некоторые пассажиры из-за затянувшейся процедуры регистрации не попали на свои рейсы. Аналогичная ситуация сложилась в Шереметьево и на следующий день — 11 июля — из-за проверок справок с результатами ПЦР-тестов. Сообщалось, что очередь выстроилась от входа в терминалы и далее змейкой тянулась по всему аэропорту.

Ранее директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова, комментируя ситуацию, сообщила, что в аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья граждан.