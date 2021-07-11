Шереметьево не смог избавиться от гигантских очередей

В московском аэропорту Шереметьево второй день подряд не могут избавиться от гигантских очередей — они снова наблюдаются как в зоне прилета, так и на вылете. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 11:30 в терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета заполнился весь холл несмотря на работу всех кабинок. Очереди выстроились и в зале вылета. Причиной стали проверки справок о ПЦР-тестах во время регистрации на рейсы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, очередь начинается сразу от входа в терминалы и далее змейкой тянется по всему аэропорту. Онлайн-регистрация не помогает, те, кто ее прошли, также вынуждены проводить в Шереметьево несколько часов.

Впервые о подобных проблемах сообщалось накануне, 10 июля. В субботу некоторые люди не смогли успеть на свои рейсы из-за затянувшихся проверок.

Директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова, комментируя ситуацию, заявила, что в аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников.

