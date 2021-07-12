В Госдуме рассказали о «не обязательно симметричном» ответе России на санкции ЕС

Очередное продление Европейским союзом секторальных экономических санкций против России представляет собой «продолжение издевательства над здравым смыслом». Об этом в понедельник, 12 июля, в своем Telegram-канале написал глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Убежден, что ответ России будет своевременным и адекватным, но не обязательно симметричным», — заявил политик.

Он напомнил, что Брюссель уже седьмой год пытается добиться изменения политики Москвы с помощью санкций, однако все, чего пока Евросоюзу удалось добиться, — «деградация отношений, свертывание "диалогового окна" и причинение экономического ущерба самим же странам ЕС».

Слуцкий считает, что Брюсселю следовало бы прислушаться к мнению экономических локомотивов и основных доноров союза — Франции и Германии, «которые признают неэффективность антироссийских рестрикций и призывают к налаживанию диалога с Россией».

«Но нет, Брюссель уже на "автопилоте" продолжает следовать санкционному проамериканскому курсу, в защиту которого выступают те европейские столицы, где градус русофобии пропорционален размеру дотаций из бюджета ЕС. Парадоксальная ситуация», — констатировал парламентарий.

Ранее Слуцкий отреагировал на предложение Берлину покинуть Евросоюз и создать «новое европейское пространство» вместе с Россией, которое поступило от сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. По словам российского депутата, идея члена бундестага выглядит как «еще один голос против заокеанского диктата и в пользу европейской самостоятельности».