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В Госдуме оценили призыв для Германии покинуть ЕС и объединиться с Россией

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на предложение Берлину покинуть Евросоюз и создать «новое европейское пространство» вместе с Россией. Инициатива поступила от сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Слуцкий в интервью «Ленте.ру» отметил, что идея члена бундестага выглядит как «еще один голос против заокеанского диктата и в пользу европейской самостоятельности».

«"Альтернатива для Германии" всегда принадлежала к числу евроскептиков. Еще до попадания в бундестаг. Но когда такие заявления делают уже представители третьей парламентской партии, они, безусловно, звучат с большей силой», — высказался Слуцкий.

По его словам, Германия является локомотивом Европейского союза. Он убежден, что выход Берлина из международного образования полностью изменит политический пасьянс в Старом Свете. «Насколько это возможно — не берусь предсказать», — добавил глава профильного комитета.

«Если же рассматривать заявление сопредседателя "Альтернативы для Германии" с другой стороны, то я бы сказал, что это еще один голос против заокеанского диктата и в пользу европейской самостоятельности. Пресловутая евроатлантическая солидарность в последнее время больно ударяет по карманам простых немцев. Навязывание политики санкций и русофобии привело лишь к экономическим потерям. И в ФРГ это прекрасно осознают, считать они умеют весьма неплохо», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, оценивая предложение Хрупаллы, заявил, что тесная связь между Россией и Германией выгодна всему миру.

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