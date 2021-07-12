В Совфеде оценили призыв создать новое европейское пространство с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал предложение сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла для Берлина покинуть Евросоюз и создать «новое европейское пространство», частью которого должна стать Россия. В интервью «Ленте.ру» политик заявил, что тесная связь между Россией и Германией выгодна всему миру.

«Что касается выхода Германии из Евросоюза — это, конечно, их внутреннее дело. Они сами разберутся, оставаться им или нет. Что касается сотрудничества с Россией. Я считаю, что чем более разноплановым будет сотрудничество с Россией, чем оно будет теснее, тем это будет лучше не только для этих двух стран, а для всей Европы и Евросоюза. По большому счету, это выгодно для всего мира», — оценил Цеков.

По его словам, в нынешней ситуации страны должны искать друг с другом сотрудничества.

«Та ситуация, которая сейчас складывается в мире, весь этот контроль, санкции — это все во вред. Во вред Германии и многим странам Евросоюза. Даже тем, которые страдают русоненавистничеством, таким как Польша или страны Прибалтики. По большому счету, они должны были искать какие-то пункты соприкосновения между Германией, Евросоюзом и Россией», — поделился мнением сенатор.

Ранее стало известно, что премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение Германии и Франции о перезапуске диалога с российской стороной. Она подчеркнула, что отказ от прямого контакта с Москвой не принес Европе положительных результатов.