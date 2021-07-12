Врач назвала способы борьбы с повышенной потливостью летом

Душ, дезодорант и антиперспирант помогут избежать повышенной потливости летом. Однако есть определенные правила их использования. Способами борьбы с потоотделением поделилась врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.

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По ее словам, при потоотделении необходимо принимать душ утром и вечером. При этом области подмышек следует обрабатывать мылом или гелем для душа, чтобы убить бактерии, которые живут на поверхности кожи.

Врач также объяснила, когда лучше использовать антиперспирант, а когда дезодорант. «Вечером после душа можно использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез, снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия в составе, а утром — дезодорант, чтобы маскировать запах», — заключила Нагайцева.

Уменьшить потливость стоп помогут носки из натуральных тканей и обувь из кожи, также можно применять аптечные средства. «Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше», — сказала врач.

По словам Нагайцевой, на потоотделение влияет и питание — специи и алкоголь его усиливают. Синтетические ткани также провоцируют повышенное потоотделение. Иногда чрезмерная потливость может быть признаком проблем со здоровьем, поэтому, если она беспокоит долгое время, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что холодный пот, сопровождающийся повышенной температурой, указывает на необходимость обратиться к врачу. Потливость может означать интоксикацию или внутренний перегрев. Холодный пот может говорить о воспалительном процессе в легких или обострении хронического заболевания.

