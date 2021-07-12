Россияне несколько часов купались в водохранилище рядом с трупом

В Новосибирске горожане несколько часов отдыхали и купались в водохранилище рядом с найденным трупом. Об этом сообщает портал NGS.RU.

Мертвого мужчину прибило к берегу в воскресенье, 11 июля. На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты. После осмотра тело накрыли пакетом и оставили лежать на пляже на несколько часов. «Службы уехали, а тело осталось. Рядом гуляют дети. Вот такой у нас сегодня отдых. Вызывали полицию — они приехали, посмотрели, сели и уехали», — рассказал изданию местный житель.

Как сообщила референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова, позже тело убрали с пляжа. Она объяснила, что за транспортировку останков отвечает не ведомство, а «специализированные учреждения». Погибшим оказался житель Новосибирска 1989 года рождения, его опознали родственники. Причина смерти будет установлена по результатам судмедэкспертизы.

Ранее в Москве на нудистском пляже обнаружили тело трансгендера. Погибший был одет в разорванные шорты и бюстгальтер. На нем были кольца и серьги. Кроме того, скончавшийся имел длинные волосы. В ходе расследования выяснилось, что погибшего видели на пляже в пятницу с неустановленным лицом кавказской национальности, который его преследовал и пытался душить.

