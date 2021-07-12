Названа доля не готовых вакцинироваться ради путешествий россиян

Около половины россиян оказались не готовы вакцинироваться ради путешествий. Такая доля была названа в результатах исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В размещенном на сайте опросе приняли участие около четырех тысяч человек — половина из них назвали свое отношение к вакцинации отрицательным. 48 процентов россиян не собирается прививаться ради путешествий.

35 процентов респондентов уже сделали прививку от COVID-19 или планируют вакцинироваться в ближайшее время.

Ради личных поездок внутри страны готовы привиться три процента респондентов, ради путешествий к морю — два процента, а ради командировок — один процент.

Чтобы иметь возможность поехать за границу, пройти вакцинацию согласны четыре процента опрошенных. Семь процентов россиян заявили о готовности привиться, но только иностранным препаратом.

Ранее в июле стало известно, что большинство россиян решили поменять свои планы на отпуск из-за ужесточения ограничений в разных регионах страны. Об этом заявили более трети опрошенных. 12 процентов россиян предпочли заграничные курорты отечественным, так как все равно придется сдавать ПЦР-тест или делать прививку, 14 процентов вовсе решили отказаться от путешествий.