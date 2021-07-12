Минобороны Германии отменило встречу с Зеленским

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине, запланированная на понедельник, 12 июля, не состоится. Причины ее отмены не уточняются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя германского ведомства на брифинге.

Во время переговоров планировалось обсудить ситуацию в Донбассе.

11 июля Зеленский прибыл в Германию, чтобы обсудить с немецким руководством ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Украинский лидер встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, главой партии «Христианско-демократический союз» Армином Лашетом.

Ранее Зеленский допустил появление альтернативы «нормандскому формату» переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. Он заявил, что хотел бы, «чтобы мощность США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в ХХІ веке».