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Главе Камчатки сказали «подождать до понедельника» на горячей линии по COVID-19

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Владимир Солодов
Владимир Солодов
Фото: @vv_solodov

Губернатор Камчатки Владимир Солодов остался недоволен работой региональной горячей линии по COVID-19. В выходные он попробовал позвонить по номеру 122, но его попросили «подождать до понедельника». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В ходе оперативного совещания Солодов отметил недостаточное взаимодействие с заболевшими коронавирусом в момент начала болезни.

«Это абсолютно неприемлемо. В выходные люди тоже заболевают, и им требуется помощь. В итоге это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь», — сказал губернатор и добавил, что он проверил горячую линию и его «вежливо попросили подождать до понедельника с его проблемами по здоровью».

Губернатор поручил повысить эффективность работы линии. В регионе будут отслеживать, как оказана помощь каждому пациенту, обратившемуся по специальному номеру телефона.

Ранее ученый Сергей Нетесов назвал скафандр единственным способом защититься от COVID-19 без вакцинации и ношения масок. Он добавил, что дети — один из важнейших факторов распространения инфекции, потому что они находятся в школах и детских садах без респираторов.

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