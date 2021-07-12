В Калининграде добыли килограммовый янтарный самородок

В Калининграде работники Приморского янтарного карьера добыли самородок весом 1,2 килограмма. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что добытый образец балтийского самоцвета имеет овальную форму и темно-оранжевый цвет. Его, по традиции комбината, назвали «Рыбачок» — в честь Дня рыбака, который отмечается 11 июля.

Как пишет издание, самородок стал восьмым с начала 2021 года. До этого, 4 июля, работники карьера добыли «Калининградца». Свое название камень получил в честь 75-й годовщины переименования Кенигсберга.

Ранее Калининград вошел в топ рейтинга самых познавательных направлений на путешествий по России. 8 процентов опрошенных туристов рассказали, что самыми интересными для них оказались исторические прогулки по Калининграду и природа Балтийского побережья.