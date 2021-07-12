На Украине раскрыли очень качественный обман Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев эфире телеканала «НАШ» заявил, что украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Зеленскому удалось обмануть украинский народ. «[Бывший президент Украины Петр] Порошенко говорил, что Зеленский — это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», — сказал политик.

Мураев добавил, что немалую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать украинский лидер.

Политик призвал граждан Украины объединяться и помогать друг другу, так как государство во главе с Зеленским «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями».

Ранее социологи назвали шансы Владимира Зеленского на победу на новых президентских выборах. Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего и New Image Marketing Group, если бы первый тур выборов состоялся в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 30 процентов украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.