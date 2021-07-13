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Россиянин казнил кошку и на пять дней спрятался в заброшенном немецком замке

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Фото: УМВД по Калининградской области
Пьяный калининградец из мести сожительнице утопил кошку и спрятался в замке Прейсиш-Эйлау

Житель Багратионовска Калининградской области из мести гражданской жене казнил кошку, после чего на пять дней спрятался в заброшенном немецком замке Прейсиш-Эйлау. Об этом сообщили в УМВД по региону, передает РИА Новости.

Уточняется, что россиянин узнал об обмане женщины, которая уехала не к матери, как утверждала, а к подруге в другой город. Мужчина выпил, после чего решил отомстить ей.

«Схватив находившуюся в квартире кошку, он поместил ее в стиральную машину, которую привел в действие. В результате животное утонуло», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, свои действия мужчина записал на видео, которое послал гражданской жене. Прежде чем его задержали, злоумышленник пять дней скрывался на территории замка Прейсиш-Эйлау.

Ранее в сети появились кадры, на которых житель Иркутска Роман Терентьев свешивается с перил балкона высокого жилого дома, держа в руках мальчика и угрожая выкинуть его. Он пригрозил жене, что последние минуты жизни ребенка будет снимать на видео и присылать ей.

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