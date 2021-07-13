Обвиненный в домогательстве стюардессы чиновник рассказал свою версию событий

Обвиненный в домогательстве стюардессы чиновник из Санкт-Петербурга рассказал свою версию событий, произошедших во время полета рейса Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, инцидент произошел 18 июня на борту рейса авиакомпании «Победа». По словам 20-летней стюардессы, чье имя не раскрывается, один из пассажиров (Вадим Докукин), будучи в состоянии алкогольного опьянения, попросил проводить его до уборной. Там он пытался склонить ее к интиму, предложив в качестве вознаграждения две тысячи рублей.

Сотрудница авиакомпании написала на пассажира жалобу на домогательства, однако в интервью телеканалу мужчина представил свою версию событий. Так, по словам Докукина, во время полета у него открылось кровотечение из носа — он захотел застирать свою испачканную кровью белую рубашку в туалете самолета, однако в уборной не оказалось мыла.

Докукин добавил, что увидел проходящую мимо стюардессу и попросил девушку постирать вещь, предложив заплатить ей две тысячи рублей. Позже мужчина вернулся на свое место и уснул, а после приземления самолета «вышел и вообще забыл про деньги». Тем не менее Докукин решил вернуться и потребовать назад свои средства.

Пассажир рассказал, что стюардесса сделала вид, что не знает ничего о деньгах — тогда Докукин показал свое удостоверение председателя комитета и пригрозил вызвать полицию. Бортпроводница пообещала перевести деньги на телефон, но, как заявил мужчина, она этого до сих пор не сделала.

«То есть я две тысячи ей просто подарил за то, что у меня шла кровь из носа. Она мне даже таблетку не предложила и давление не померила! Я прошу проверить не ее, что эта курица пишет, а вообще, что на борту происходит. К "Победе" очень большие вопросы», — возмутился Докукин.

Ранее стюардесса частного самолета рассказала о домогательствах российского олигарха. Так, девушка опубликовала собственные мемуары, в которых поделилась историями о скандалах и интригах, происходивших на борту дорогих лайнеров богатых людей.

