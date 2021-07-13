Глава Фонда культурных инициатив рассказал о миллиардных грантах на творчество

Глава Фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о миллиардных грантах, которые будут выделяться на поддержку людей, занимающихся творчеством. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Дайте сказать!»

Президент России Владимир Путин объявил о появлении фонда в послании Федеральному собранию. «Он создан для всесторонней поддержки креативных команд и творческих людей искусства. В этом году на проекты выделено уже 3,5 миллиарда рублей», — пояснил Карманов.

По его словам, никаких финансовых ограничений в настоящее время нет. Участники проекта сами будут указывать требуемую сумму в своей заявке. Фонд имеет право дать меньшую сумму, окончательное решение зависит от экспертов, встречи с которыми будут проходить в заочном формате.

«Вообще мне нравится слово "убедить". Чем занимается творческий человек, когда деньги ищет? Он убеждает. Показывает, что вот мой проект, вот моя идея, вот моя команда, мы это сделаем», — сказал руководитель фонда.

Каранов пояснил, что пока экспертный совет формируется. В него войдет около 250 человек.