Фонд Алишера Усманова поддержал программу обучения русскому языку в Узбекистане

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» поддержал программу повышения уровня владения русским языком в Узбекистане. Совместный проект будет реализован фондом, Министерством просвещения России и Министерством народного образования Узбекистана, соответствующий меморандум был подписан 11 октября в Ташкенте. Фонд Усманова направит на эти цели пять миллионов долларов.

«Россия и Узбекистан неразрывно связаны друг с другом общей историей и культурным наследием. Я сам закончил русскоязычную школу, поэтому мне особенно приятно поддерживать такую долгосрочную и стратегическую инициативу правительства Узбекистана, Министерства просвещения Российской Федерации по обучению русскому языку на моей исторической родине. Уверен, что это не просто поддержка образования, но и поддержка наших общих традиций, наших талантов. Эта инициатива будет успешна и будет востребована среди всего населения Узбекистана, поэтому я желаю ей огромных успехов», — отметил в обращении к участникам церемонии подписания меморандума Алишер Усманов, основатель фонда «Искусство, наука и спорт».

Оператором программы выступает Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, который обеспечит работу квалифицированных российских специалистов (учителя и методисты) в региональных центрах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы народного образования и школах Узбекистана. На первом этапе реализации проекта «Класс!» 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и учащихся местных школ. Российские специалисты дадут оценку качества обучения русскому языку в Узбекистане, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по его преподаванию.

Проект стал продолжением программы Министерства просвещения России «Русский учитель за рубежом», в рамках которой российские учителя преподают русский язык и предметы на русском языке в ряде зарубежных стран, помогая развивать качество преподавания русского языка и содействуя развитию качественного образования.