USM начала поставку средств защиты для медиков и волонтеров

Российская холдинговая компания USM начала поставлять в Россию средства индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтеров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 29 апреля.

Как отмечается, всего в Москву на арендованных компанией самолетах будет доставлено более 25 миллионов единиц инвентаря общим весом около 350 тонн: защитные маски, комбинезоны, перчатки и очки. Все эти защитные средства, закупленные акционерами холдинга, будут переданы оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«Благодаря тесному взаимодействию с оперативным штабом нам удалось в короткие сроки организовать работу по доставке средств индивидуальной защиты для медиков и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Уже в ближайшее время они поступят в российские медицинские учреждения. Кроме того, с момента начала пандемии компании нашего холдинга оказывают необходимую поддержку своим сотрудникам и помощь медицинским учреждениям во всех регионах присутствия», — заявил основатель и один из основных акционеров USM Алишер Усманов.

Так, 29 апреля в столицу уже прибыл специальный рейс из Китая, доставивший 1,68 миллиона средств индивидуальной защиты: 1 миллион одноразовых защитных масок, 30 тысяч комбинезонов и 650 тысяч нитриловых перчаток.

В начале апреля акционеры USM приняли решение направить 2 миллиарда рублей на нужды оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Финансирование направляется на закупку средств защиты медицинских работников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медицинского персонала и лиц, занятых в мероприятиях по оказанию помощи и лечению пострадавших от коронавируса.

USM — диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. В число активов Группы входят такие лидирующие отраслевые игроки, как «Металлоинвест», «МегаФон», «Байкальская горная компания». USM является акционером лидера российского интернет-рынка Mail.ru Group. Основные акционеры — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

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