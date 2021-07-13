Капитан сборной Италии обратился к стране после победы на Евро

Капитан и защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини в Instagram обратился к стране после победы на чемпионате Европы по футболу.

Кьеллини написал, что победа была бы невозможна без поддержки болельщиков, и поблагодарил их за содействие. «В наших сердцах были ваши сердца. Боль тех, кто пострадал. Усилия тех, кого пандемия поставила на колени. Лица женщин, мужчин и тех, кто спасает наши жизни, — врачей», — заявил он.

В финале сборная Италии одержала победу над национальной командой Англии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

До этого сборная Италии единственный раз становилась чемпионом Европы в 1968 году. Кьеллини вместе с национальной командой завоевали звание серебряных призеров континентального первенства в 2012 году.