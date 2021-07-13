Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник проведут встречу в Санкт-Петербурге. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Ранее о встрече президентов сообщила пресс-служба Лукашенко. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах и международной проблематики.

В настоящее время самолет белорусского президента готовится к вылету с аэродрома в Витебской области. Информации о том, сколько продлится встреча и будут ли подписаны какие-либо документы, пока нет.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая в Сочи, она продлилась несколько дней. Президенты согласовали перечисление второй части транша в 500 миллионов долларов по госкредиту, который Россия предоставила Белоруссии в 2020 году, а также обсудили двусторонне партнерство и авиасообщение.

1 июля лидеры России и Белоруссии приняли совместное участие в Форуме регионов, проходившем в онлайн-формате. Темой мероприятия стало сотрудничество Москвы и Минска в вопросах цифровизации.