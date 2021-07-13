18-летний российский футболист начнет выступать за немецкий клуб

18-летний российский футболист Ярослав Михайлов, представляющий петербургский «Зенит», начнет выступать за немецкий клуб «Шальке». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Полузащитник петербуржцев проведет следующий сезон в «Шальке» на правах аренды. По информации Sport24, стороны заключили соглашение сроком на один год без права выкупа.

Михайлов начинал карьеру в клубе «Псков-747», а в 2012 году перешел в академию «Зенита». В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матче молодежного первенства и Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

12 июля российский футболист Никита Иосифов подписал контракт с испанским клубом «Вильярреал». Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет. Отмечается, что Иосифов будет выступать за вторую команду «Вильярреала».