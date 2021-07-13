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МИД направил ноту из-за кражи железнодорожной стрелки сотрудником посольства США

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Кадр: НТВ
МИД России направил ноту из-за кражи сотрудником посольства США железнодорожной стрелки

Российский МИД направил посольству США ноту из-за кражи сотрудником дипмиссии железнодорожной стрелки в Тверской области. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Захаровой, российское ведомство отправило в посольство ноту с просьбой снять иммунитет с мужчины и передать его российским правоохранительным органам. «Но они сделали по-другому. Тоже это в дипломатической практике не новость, так регулярно поступают. Они просто отправили его домой», — отметила дипломат. Она добавила, что МИД так и не узнал, зачем сотруднику посольства США понадобился стрелочный указатель.

Инцидент произошел еще весной, но о нем стало известно лишь накануне, 12 июля. По словам Захаровой, мужчина на машине с красными номерами похитил и убрал к себе в багажник стрелочный указатель. Позднее машину с такими же номерами остановили сотрудники ДПС, за рулем находился представитель американского посольства в России. Представитель МИД отметила, что американец подверг опасности жизни и здоровье пассажиров.

Позже телеканал НТВ опубликовал кадры происшествия. По информации телеканала, транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения указателя. Однако с сотрудника посольства не сняли дипломатический иммунитет, поэтому российские правоохранительные органы не смогли его допросить. После инцидента дипломата отправили в США.

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