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Кража стрелочного указателя сотрудником посольства США попала на видео

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Кража стрелочного указателя на железнодорожной станции в Тверской области, в которой обвинили сотрудника посольства США в России, попала на видео. Кадры с места событий опубликовал телеканал НТВ.

На записи видно, как мужчина снял указатель с креплений. После этого он бросил его возле путей и, предположительно, собирался уйти. Однако несколько секунд спустя злоумышленник все же забрал стрелку и скрылся в лесу. По информации телеканала, участник событий на видео — американский дипломат Паркер Уилсон.

Транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения указателя. Однако с сотрудника посольства не сняли дипломатический иммунитет, поэтому российские правоохранительные органы не смогли его допросить. После инцидента Уилсона отправили в США.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о «курьезном» инциденте с хищением стрелочного указателя в Тверской области. Дипломат рассказала, что в причастности к краже заподозрили сотрудника американского посольства. Она отметила, что американец подверг опасности жизни и здоровье пассажиров.


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