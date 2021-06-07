В посольство США в России проник неизвестный

Неизвестный проник на территорию американского посольства в России. Об этом в дипмиссии рассказали РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 6 июня. По данным посольства, злоумышленника оперативно задержали сотрудники службы безопасности и передали его российской стороне.

3 июня сообщалось, что в посольстве США в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании от жены и дочери российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.

31 мая стало известно, что родственники российского летчика направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Адвокат Ярошенко подчеркнул, что помилование — это ненормированная процедура, и точные сроки рассмотрения прошения сложно предсказать. «Если президент хочет, он может помиловать, это его прерогатива. Установленных сроков нет. Либо будет ответ, либо ответа не будет», — сказал он.