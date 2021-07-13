Отели еще одного региона России ввели ограничения на прием туристов

Власти Адыгеи ввели ограничения на прием российских туристов — заселиться в отели можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт правительства региона.

Так, новые требования коснутся не только путешественников, но и работников туристической отрасли (за исключением детей младше 16 лет). Отмечается, что еще один способ заселиться в отель — предъявить справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

«Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее в июне стало известно, что с 1 августа в Краснодарском крае ограничат заселение в отели для непривитых туристов. Исключение будет сделано только для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации. С 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации.

