Обвиняемые в убийствах и изнасиловании российские подростки пойдут под суд

Несовершеннолетних подростков из Перми осудят за убийства и изнасилования

Следственный комитет России (СКР) по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей города Перми, которые обвиняются в убийствах и изнасиловании. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Молодых людей признали виновными по статьям 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»), 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), 131 УК РФ («Изнасилование»), 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, сопряженное с изнасилованием»).

По версии следствия, в июне 2020 года двое молодых людей 14 и 15 лет в состоянии алкогольного опьянения нанесли мужчине множественные телесные повреждения и подожгли на нем одежду, отчего потерпевший скончался.

Кроме того, один из обвиняемых совершил изнасилование женщины, а затем убил ее, нанося удары по жизненно важным органам.

Также обвиняемый причастен к совершению иных действий сексуального характера в отношении другой потерпевшей, которую он избил и нанес ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.