Президент России Владимир Путин указал на «хамелеонов» среди властей Украины. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

«Я имел в виду только одно: что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции», — заявил он. По его словам, эти люди отстаивают интересы не украинского народа, а тех, кто «руководит и оплачивает их пребывание у власти».

В этой же беседе Владимир Путин понадеялся на серьезное отношение к беспокойству Москвы по поводу военного освоения территории Украины. Он также выразил надежду на то, что озабоченности российской стороны по этому поводу «в конце концов будут услышаны теми, кто это делает».