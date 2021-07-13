Меркель высказалась о принудительной вакцинации в Германии

Принудительная вакцинация в Германии не потребуется, готовность прививаться у немецкого населения высокая, и получение прививки продолжится на добровольной основе. Об этом высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Frankfurter Rundschau.

«У нас нет планов идти тем путем, который предлагают во Франции. Мы уже говорили, что обязательной прививки не будет», — приводит издание ее слова. Она прокомментировала предложение французского президента Эммануэля Макрона: днем ранее он высказался за принудительную вакцинацию работников сферы здравоохранения.

Канцлер придерживается мнения, что использование масок, соблюдение социальной дистанции и регулярное проветривание помогут немецкому населению эффективно победить эпидемию. Также она напомнила о своевременном тестировании на COVID-19.

Ранее сообщалось об инциденте в ходе прививочной кампании в ФРГ: несколько десятков тысяч жителей федеральной земли Бранденбург получили ложное сообщение о полной вакцинации.