Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы

Народную артистку России, актрису и режиссера Татьяну Догилеву выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу актрисы в Facebook.

«Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы», — написала она. Актриса добавила, что «немного еще не в себе». Она также выразила благодарность сотрудникам больницы и призвала всех соблюдать антикоронавирусные меры.

Ранее сообщалось о том, что Догилева попала в больницу с пневмонией. Отмечается, что за неделю до госпитализации у актрисы поднялась температура до 38 градусов, а также появились головная боль и недомогание. Она начала принимать противовирусные средства, однако это не помогало, а общее состояние только ухудшалось.

