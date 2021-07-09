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Татьяна Догилева рассказала о госпитализации с COVID-19 после вакцинации

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Народная артистка России, актриса и режиссер Татьяна Догилева рассказала, почему заразилась коронавирусной инфекцией, несмотря на вакцинацию. Сообщение от госпитализированной Догилевой выложила в Instagram ее подруга Мария Шукшина.

В своем сообщении артистка отметила, что врачи оценивают ее состояние как «неплохое». «В январе я привилась, и у меня 365 антител. Посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность», — написала 64-летняя Догилева. Повторную прививку, которую рекомендуют делать каждые полгода, женщина не успела сделать, так как уже заразилась. Догилева также призвала соблюдать меры безопасности, назвав COVID-19 очень коварным заболеванием.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией. Отмечается, что за неделю до госпитализации у актрисы поднялась температура до 38 градусов, а также появились головная боль и недомогание. Она начала принимать противовирусные средства, однако это не помогало, а общее состояние только ухудшалось.

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