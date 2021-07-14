На Ставрополье стало популярным лечение пчелами

Лечение пчелами стало популярным среди гостей и местных жителей Ставрополья. Об этом сообщается в репортаже ГТРК «Ставрополье».

Отмечается, что за экотерапией в Труновский район приезжают люди из других регионов и стран. Лечебную зону у себя на ферме оборудовал местный житель и пчеловод Николай Егоров. По его словам, чаще всего к нему обращаются люди, которые жалуются на боли в суставах и позвоночнике.

Так, например, герой материала предлагает посетителям процедуру пчелоужаливания, которая моментально доставляет многокомпонентный яд в микродозах прямо в организм. После этого гости могут отдохнуть и поужинать на свежем воздухе или поспать в специально обставленной рекреационной комнате.

Ранее в июле стало известно, что на Ставрополье лошади оказались лечебными. Так, их используют для реабилитации пациентов с неврологическими расстройствами. По словам медиков, раскачка, образующаяся во время катания на лошади, заставляет активно работать те группы мышц, которые редко задействуются при повседневных действиях.