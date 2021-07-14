Мужчина заскучал в двухчасовой пробке и прыгнул в кишащую аллигаторами реку

В США мужчина заскучал в многочасовой пробке и прыгнул в реку, кишащую аллигаторами

В американском штате Луизиана мужчина заскучал в многочасовой автомобильной пробке и прыгнул в реку, которая кишит аллигаторами. На видео, снятое очевидцем, обратило внимание издание Lad Bible.

На записи видно, как 26-летний Джимми Айван Дженнингс (Jimmy Ivan Jennings) прыгает с 30-метровой высоты в реку рядом с автострадой и пытается плыть против течения. По всей видимости, мужчина не знал о грозящей ему опасности.

После прыжка Дженнингсу три часа не удавалось выбраться из воды. В конце концов он доплыл до небольшого острова, а затем вышел на берег реки. Там его арестовали полицейские.

«Я просто был опьянен жизнью. Все шло отлично, и я раньше видел, что люди так делают, — объяснил Дженнингс. — Только после прыжка я вспомнил, что это было в кино. Удар о воду повредил мне левую руку. Я пытался доплыть до берега, но течение было слишком сильным».

Полицейские надели на задержанного наручники и предъявили ему обвинение в хулиганстве и проникновении на территорию без разрешения. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели мужчину и установили, что он не пострадал.

Позже Дженнингс пояснил, что два часа стоял в пробке, возникшей из-за нескольких ДТП. Чтобы скоротать время, он решил прыгнуть с моста, доплыть до берега и вернуться в машину. «Нам было скучно сидеть в машине. Я посмотрел на реку, и мне показалось, что прыгать не так уж высоко», — заявил он.

Он признал, что ему повезло остаться в живых. «Я уходил под воду и несколько раз чуть не утонул. Я думал, что это конец, и молил о прощении. Я простил всех в своей жизни», — отметил он.

Друг Дженнигса Хори Воган (Khory Vaughan), который снял произошедшее на видео, подчеркнул, что не ожидал, что ситуация повернется таким образом.

Ранее сообщалось, что семья перешла вброд кишащую крокодилами Восточную Аллигаторову реку в австралийском национальном парке Какаду. В какой-то момент руководитель группы поскользнулся на камне и упал в воду, однако быстро поднялся и продолжил идти.