В России захотели отменить часть штрафов с дорожных видеокамер

В России захотели отменить часть штрафов с видеокамер, установленных не по ГОСТам

В России захотели отменить часть штрафов с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТам. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, правительство России поддержало законопроект сенаторов Андрея Турчака, Ирины Рукавишниковой и Андрея Клишаса «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП», который изменит процедуру наказания водителей. Документ предполагает введение новых требований к специальным техническим средствам (СТС), имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, используемым для автоматической фиксации административных правонарушений на дорогах.

Сенаторы также предложили передать правительству полномочия по установлению порядка использования СТС. Речь идет об их размещении, информировании о местоположении, обозначении, обработке, хранении и направлении информации в ГИБДД.

Авторы законопроекта указали, что сегодня в России действует сразу несколько национальных стандартов, регламентирующих работу средств видеофиксации: ГОСТ № Р 57144-2016 и ГОСТ №Р 57145-2016. Однако пока выполнять их владельцам камер необязательно.

Документ также вносит поправку в статью 24.5 КоАП («Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении»). К ним предлагают отнести фиксацию административного правонарушения СТС, которые не соответствуют установленным требованиям.

Чтобы урегулировать указанные положения, авторы предложили вступление закона в силу через 180 дней после его опубликования. Как пояснили в Совете Федерации, поводом к разработке нового законопроекта стал рост числа новых средств фиксации нарушений, который приводит к необоснованным штрафам водителей. Документ поддержали в профильном комитете Госдумы по транспорту.