Медсестра уличила семью пациента в обмане и отказалась помогать ему

Медсестра рассказала о том, как уличила семью пациента в обмане. Женщина обнаружила, что они специально увеличивали количество работы, которую она должна была сделать, чтобы проверить, насколько хорошо она ухаживает за их родственником. Она поделилась своей историей на Reddit и попросила других пользователей оценить, правильно ли она поступила, отказавшись от этой работы.

Автор поста объяснила, что в ее обязанности входило помогать прикованному к постели человеку, которому нужен уход. Рассказчица отметила, что должна была присматривать за пациентом в течение недели, чтобы член семьи, который обычно занимается этим, смог отдохнуть.

Во время работы женщина выяснила, что семья ее подопечного специально усложняла ей жизнь. К примеру, они специально мочили постель пациента, чтобы проверить, сменит ли медсестра постельное белье.

«Когда я узнала об этом, я была в бешенстве. Они создавали для меня дополнительную работу, а поменять постельное белье прикованному к постели человеку — это то, что не так просто сделать одной», — подчеркнула героиня истории. Она сразу же сообщила об обмане своему работодателю и отказалась сотрудничать с семьей, которая заставляла ее работать в два раза усерднее из-за такого теста.

Однако вскоре родственники пациента попросили рассказчицу вернуться. По их словам, она оказалась единственной медсестрой, которая была действительно внимательной к подопечному. Женщина все-таки отказалась. «Они могли бы установить камеру или придумать что-то еще, нежели заставлять меня менять постельное белье, когда в этом не было необходимости», — объяснила она свое решение. Некоторые друзья рассказчицы посчитали, что она не права, поэтому женщина попросила пользователей Reddit рассудить их.

В комментариях многие призвали ее не отказываться от работы. «Пожалуйста, помоги этому пациенту, если сможешь!» — написал один из пользователей. В то же время большинство юзеров согласилось с тем, что родственники пациента поступили некорректно. Некоторые даже порекомендовали медсестре сообщить о том, что они издеваются над прикованным к постели человеком.