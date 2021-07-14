Вспышка COVID-19 произошла на борту британского авианосца «Королева Елизавета»

Вспышка коронавируса произошла на борту британского авианосца «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth), на данный момент зафиксировано около 100 случаев заболевания среди членов экипажа. Об этом пишет «Би-би-си».

По информации источника, авианосец продолжит выполнение своих оперативных задач и ситуация с коронавирусом не внесет изменения в намеченные планы по развертыванию авианосной ударной группы.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вспышка коронавирусной инфекции находится под контролем, потому что все члены экипажа были привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19, говорится в сообщении.

Отмечается, что на других кораблях авианосной ударной группы также зарегистрированы случаи заражения.

В октябре прошлого года эсминец Stout типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США находился в море 208 суток вместо запланированных шести месяцев. Согласно Popular Mechanics, «военное руководство удерживало корабль в море из-за вспышки коронавируса».