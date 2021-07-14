Украине понадобилось 100 миллиардов евро на экологию

В течение десяти лет Украине понадобится более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций, чтобы достичь экологической цели снижения выбросов до 35 процентов от уровня 1990 года. Об этом на Украинском энергетическом форуме заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает портал правительства.

По его словам, Киев активно включился в работу по «зеленому» курсу и хочет синхронизировать его с европейской политикой по этому вопросу. Шмыгаль указал, что поставленные амбициозные цели включают в себя перестройку экономической модели и масштабные инвестиции для модернизации национальной энергетики.

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Необходимую сумму в 102 миллиарда высчитало Министерство экологии. Из них на обязательства по уменьшению выбросов в тепловой генерации, как заметил премьер, необходимо более четырех миллиардов евро.

Шмыгаль напомнил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату, но только в последний год активно включилась в формирование экологического курса.

Накануне в ходе совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем Шмыгаль рассказал, что товарооборот Украины с Россией за последние шесть лет рухнул почти в шесть раз — с 37 миллиардов долларов до 7 миллиардов. При этом с Евросоюзом он, напротив, вырос в пять раз. По мнению Шмыгаля, таким образом республика учится производить более качественную продукцию.