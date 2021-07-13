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Украина назвала плюсы обрушения товарооборота с Россией

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Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о сокращении товарооборота с Россией в шесть раз

Товарооборот Украины с Россией за последние шесть лет рухнул в шесть раз — с 37 миллиардов долларов до 7 миллиардов. Об этом на совместном брифинге с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости.

Одновременно за те же сроки в пять раз вырос товарооборот с Евросоюзом, достигнув показателя более чем 40 процентов. По словам Шмыгаля, плюсом этого процесса является то, что республика учится производить более качественную продукцию — ту, что соответствует не российским, а европейским стандартам.

В ответ на вопрос журналистов, не намерена ли Украина отвечать на новые российские запреты импорта украинских товаров, премьер подчеркнул, что они вписываются в естественную переориентацию Украины на рынок Европы и других стран. Говорить о каких-либо торговых войнах, заметил Шмыгаль, некорректно.

В начале июля премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете поставок в Россию украинских макарон, мороженого, кетчупа и тушенки.

А накануне президент России Владимир Путин в своей статье об Украине назвал ее беднейшей страной Европы, ВВП которой ниже, чем в Косово. Глава государства отсылал к данным Международного валютного фонда (МВФ) за 2019 год. Однако в отчете 2021 года МВФ отметил, что по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина опережает Косово и Молдавию, хотя в номинальном выражении отстает от них.

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