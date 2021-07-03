Россия запретила ввоз мороженого и макарон с Украины

Правительство России запретило ввоз мороженого, макарон и ряда других продуктов. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом кабмин расширил перечень продукции, которую запрещено ввозить из Украины постановлением от 29 декабря 2018 года. Новым документом в этот список вносятся макаронные изделия, сахар, майонез, томатный кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная и газированная вода с содержанием подслащивающих и вкусоароматических веществ, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие.

Кроме того, запрещается ввоз мясной продукции, моллюсков, ракообразных, ячменя, пальмового масла, продуктов для кормления животных, а также лесоматериалов, ящиков, коробов и других товаров.

Данное решение принято в соответствии с указом президента от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Впервые обоюдные ограничения на ввоз товаров между Россией и Украиной были введены в 2016 году и с тех пор многократно продлевались и расширялись.