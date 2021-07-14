Женщина сделала себе укладку в баре и попала на видео

Жительница Флориды сделала себе укладку в баре и попала на видео. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах женщина, имя которой не указано, подключила к розетке щетку для сушки волос и начала укладывать свои локоны. Она была одета в светлый топ и шорты в черно-белую полоску.

Видео было снято в спортивном баре Duffy’s Sports Grill в Майями. На кадрах видно, что посетители заведения смотрят футбольный матч и не обращают внимания на героиню ролика.

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Публикация стала вирусной и набрала больше 20 тысяч лайков. Пользователей сети рассмешил поступок женщины. «Держу пари, что она стирает вещи на пляже», «Кажется, ее сильно торопили перед выходом из дома», «Боже, почему она делает это в баре?», «Я думаю, что ее внезапно позвали на свидание», — писали они.

Директор бара Джо Уэбб (Joe Webb) прокомментировал случившееся. «Когда нам стало известно о гостье, которая делала укладку в нашем заведении, менеджер сразу попросила ее убрать фен. Мы понимаем, что погода во Флориде сурова для женских волос, но призываем наших клиентов оставить все приспособления для укладки дома и приходить к нам только за едой и выпивкой!» — сказал он.

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