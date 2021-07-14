Россиянка спасла ребенка из-под колес грузового поезда

Жительница Находки в Приморском крае Анастасия Вытова спасла трехлетнего мальчика из-под колес грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел около платформы «Автобаза». Как рассказала 42-летняя россиянка, она находилась перед закрытым железнодорожным переездом, когда заметила, что под колесами подвижного состава пытается пролезть маленький мальчик. Женщина выбежала из машины и, выхватив ребенка из-под колес поезда, отвела его на безопасное расстояние. Через несколько секунд после этого поезд тронулся.

После этого Вытова позвонила в дежурную часть Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Прибывшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность ребенка и его родителей. Выяснилось, что семья отдыхала на пляже «Волна». Когда родители обнаружили, что сын пропал, они обратились в службу 112 и организовали поиски.

В отношении матери и отца мальчика составлен протокол об административном нарушении. Анастасию Вытову наградили благодарственным письмом и памятным подарком.

Ранее житель Кубани спас из потопа и приютил у себя десять человек. Дом Максима Проходы из станицы Пятигорская, расположенной в городе Горячий Ключ, находится в начале улицы. По этой причине потоки воды его обошли, когда местная река вышла из берегов и затопила улицы.