Глава контрразведки Британии сравнил угрозу от России и Китая с терроризмом

Глава контрразведки Британии Кен Маккаллум сравнил угрозу от России и Китая с терроризмом

Деятельность ряда враждебных государств представляет для Британии не меньшую угрозу, чем терроризм. Такую позицию высказал глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, его слова передает The Guardian.

По информации издания, хотя в выдержках из заявления Маккаллума не названы конкретные страны, речь идет, в первую очередь, о России и Китае. В комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании российскую сторону сравнили с «наиболее острой прямой угрозой» для Лондона.

«Мы стали свидетелями того, как иностранные шпионы под прикрытием совершили более десяти тысяч попыток установить отношения с обычными жителями Великобритании, чтобы манипулировать ими», — отметил глава MI-5. Он призвал власти страны повысить осведомленность граждан об угрозах, исходящих от враждебных стран.

Маккаллум также указал на негативное влияние действий иностранной разведки на британский рынок трудоустройства и научный прогресс. По его словам, крупные предприниматели и представители научного сообщества Соединенного Королевства должны проявить бдительность и не допустить усугубления ситуации.

До перехода на пост главы контрразведки Маккаллум был следователем по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает свою причастность к произошедшему инциденту.