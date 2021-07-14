Украинским силовикам повысят пенсии после неудачного штурма Верховной Рады

Кабинет министров Украины решил повысить пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел после неудачного штурма ими Верховной Рады. Об этом стало известно на заседании украинского правительства, которое транслировалось на YouTube.

Для этого из бюджета страны планируют выделить 5,3 миллиарда гривен (14,4 миллиарда рублей). Отмечается, что указанная сумма потребуется для ежемесячных доплат в размере 2 тысяч гривен (5430 рублей) бывшим украинским силовикам в июле-декабре 2021 года.

При этом планируется, что минимальная пенсионная выплата составит 3854 гривны (10 470 рублей), а для участников боевых действий она увеличится до 3893,4 гривны (10 577 рублей).

Подчеркивается, что на рассмотрении Верховной Рады также находятся законопроекты, регулирующие индексацию пенсий военнослужащих и полицейских.

Утром 14 июля у здания украинского парламента прошел митинг силовиков-пенсионеров. Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского перерасчета пенсионных выплат. Протестная акция переросла в столкновения между бывшими силовиками и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские применили против участников протеста слезоточивый газ.