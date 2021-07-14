У Верховной Рады начались столкновения между бывшими силовиками и полицией

Между бывшими силовиками МВД Украины и полицией начались столкновения у Верховной Рады

У здания Верховной Рады Украины начались столкновения между бывшими силовиками и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Ветераны силовых структур попытались штурмовать здание парламента после отказа спикера Рады Дмитрия Разумкова выйти на встречу к протестующим. Они скандируют фамилию Разумкова и требуют перерасчета пенсий.

Силовиков-пенсионеров сдерживают сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины, начались стычки. Позже полицейские применили к участникам протеста слезоточивый газ.

Ранее украинские горняки шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» в Кировоградской области перекрыли трассу из-за задолженности по зарплате. Протестующие требовали обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате.

В феврале несколько сотен украинских пенсионеров силовых и военных ведомств вышли на протест в центре Киева с требованием пересмотреть критерии расчета положенных выплат. Демонстранты потребовали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.