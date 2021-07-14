Из российской колонии сбежала 60-летняя мошенница

В Волгоградской области с выездного объекта колонии-поселения №3 сбежала 60-летняя осужденная по части 2 статьи 159 («Мошенничество»). Об этом в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщили ТАСС.

По данным УФСИН, побег совершила Орехова Галина Алексеевна, родившаяся 16 апреля 1961 года. По решению суда в 2020 году она была приговорена к одному году и восьми месяцам лишения свободы, в настоящее время ведется ее розыск. Сотрудники УФСИН вместе с полицейскими уже организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденной.

Кроме того, по факту произошедшего назначена служебная проверка. Как отметили в УФСИН, в соответствии с законодательством в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором местной администрации.

13 июля сообщалось, что сотрудники управления ФСИН по Новосибирской области совместно с полицейскими разыскивают двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения №8.