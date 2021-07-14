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В России предложили ввести новые правила купания детей в водоемах

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Общественники России предложили обязать использовать детские жилеты при отдыхе на водоемах

В России предложили ввести обязательное использование специальных надувных жилетов детьми во время купания в водоемах. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в письме на имя главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает RT.

По мнению Курдесова, нужно ввести обязательное использование надувных жилетов для детей в возрасте до шести лет включительно во время плавания в водоемах, а также административную ответственность за игнорирование этого правила взрослыми.

Руководитель движения отметил, что летом в СМИ часто появляются новости о гибели детей во время купания водоемах. Дети в возрасте до шести лет являются самой уязвимой группой, поскольку они не всегда обладают необходимыми навыками плавания и достаточной мышечной массой, чтобы самостоятельно подняться на поверхность, считает Курдесов.

В январе в России вступили в силу правила пользования пляжами, согласно которым места для купания должны иметь обозначенные границы.

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