Глава МИД Германии оценил прогресс в переговорах с США по «Северному потоку-2»

Глава МИД Германии Хайко Маас оценил прогресс в переговорах с США по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, за последние недели было проведено множество переговоров между двумя странами и их позиции сблизились. Он подчеркнул, что Вашингтону и Берлину удалось добиться определенного прогресса.

При этом глава ведомства не стал уточнять, можно ли ожидать какого-либо прорыва от предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. «Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем», — добавил Маас.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что в Соединенных Штатах уверены, что «Северный поток-2» является угрозой для энергобезопасности Европы. Американский политик пояснил, что это принципиальная позиция США.

