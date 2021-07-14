В Москве придумали новый способ попасть в рестораны с помощью татуировки

Новый способ прохода в рестораны в Москве придумали специалисты сервиса доставки еды Delivery Club. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации издания, москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им в течение последнего полугода, получат возможность проходить в предприятия общепита с помощью временной татуировки с изображением их QR-кода.

Известно, что новую опцию запустил сервис Delivery Club в сотрудничестве с интернет-магазином Everink Tattoo. Так, для получения тату необходимо сделать заказ на сайте упомянутого ретейлера, затем связаться с менеджером и прислать QR-код. Всего доступно шесть вариантов оформления рисунка, который продержится на коже две недели.

«С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации», — подчеркнули представители пресс-службы Delivery Club.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны осуществляется только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после получения обоих компонентов прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.