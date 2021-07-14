Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал скорое проведение саммита глав государств «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по вопросу выполнения Минских соглашений. Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Чиновник пояснил, что одной из главных тем встречи станет имплементация проекта «Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей», который был подготовлен Берлином и Парижем. Он не раскрыл его содержания, но добавил, что Киев поддерживает все положения документа.

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Точную дату проведения саммита Ермак не указал, однако заверил, что он состоится «в самое ближайшее время». «Главной задачей для всех нас остается восстановление мира и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом», — заявил он. Сведения о подготовке к новой встрече другие ее участники пока не подтвердили.

В апреле 2021 года о подготовке к саммиту сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он полагал, что встреча позволит начать процедуру «деоккупации» Донбасса и разрешить существующие вопросы безопасности. «Я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились», — утверждал украинский лидер.

Последние переговоры «четверки» состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене пленными, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения в Донбассе.